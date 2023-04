Agência Brasil - Creative Commons Ciro Nogueira elogia Michelle e vê Tarcísio e Zema com potencial em 2026

O ex-ministro da Casa Civil Ciro Nogueira (Progressitas-PI) defendeu uma chapa com o ex-presidente Jair Bolsonaro e com sua esposa e ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro para as eleições de 2026. Nogueira acredita que o carisma de Michelle pode aumentar o eleitorado bolsonarista.

O nome de Michelle Bolsonaro é uma aposta do PL para fortalecer o partido nas próximas eleições presidenciais.

"Ela seria uma ótima vice porque é [sic] impressionante o carisma e a forma como ela se comunica", disse Ciro Nogueira à revista Cruzoé.

A legenda pretendia lançá-la ao governo do Distrito Federal, mas a ideia foi rechaçada por Bolsonaro. Para o ex-presidente, a esposa não tem 'experiência' para concorrer a um cargo eletivo.

O partido, então, estuda meios de utilizar Michelle na campanha de 2026. O primeiro passo foi colocá-la como presidente do PL Mulher, braço em apoio a participação feminina na política do partido.

Ciro Nogueira ainda comentou a possibilidade de Jair Bolsonaro não se candidatar em 2026. Embora a possibilidade seja remota, Nogueira acredita que apenas os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), podem substituir do ex-mandatário na disputa pelo Planalto.