Reprodução/Twitter @realDonaldTrump Trump foi denunciado por suborno a atriz pornô

Uma pesquisa realizada pela CNN divulgado na última segunda-feira (3), aponta que 62% dos norte-americanos apoiam o indiciamento do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump . O empresário foi indiciado no dia 30 de março em um caso de suposto suborno à ex-atriz pornô Stormy Daniels.

Para 38% dos entrevistados, o indiciamento de Trump não é apoiado. Afunilando ainda os respondentes, 79% dos filiados ao Partido Republicano, o mesmo do ex-presidente, rejeitam o indiciamento. Já 94% dos democratas aprovam a acusação judicial contra o empresário.

Ainda, segundo o levantamento, somente 10% dos entrevistados julgam que Trump é inocente.

Ao serem questionados se o ex-presidente dos EUA cometeu um crime, 37% responderam que sim, 33% responderam que os pagamentos foram antiéticos, mas não ilegais e 20% não têm certeza.

A pesquisa da CNN foi comandada pela SSRS, empresa de pesquisa de mercado norte-americana. O levantamento coletou as respostas de 1.048 cidadãos adultos dos Estados Unidos nos dias 31 de março e 1º de abril de 2023.

Justiça de Nova York

Donald Trump irá se apresentar à Justiça na cidade de Nova York nesta terça-feira (4) como parte de um processo criminal no qual ele é acusado de manipular registros contáveis para esconder um pagamento de US$ 130 mil dólares para uma atriz pornô. O dinheiro seria para a compra do silêncio da mulher.

Stormy Daniels prometia divulgar um caso extraconjugal do ex-presidente em 2006. Trump ficou incomodado com a ameaça e teria subornado a atriz por intermédio de um aliado.

Segundo as leis americanas, o pagamento não é indício de crime, mas as suspeitas de que o dinheiro seria da campanha presidencial de Trump de 2016. Na época, o dinheiro teria sido creditado como honorários advocatícios ao advogado Michael Cohen.

Pelas redes sociais, Trump disse ser alvo de perseguição e culpou seus adversários pelo indiciamento. O empresário é pré-candidato à Casa Branca em 2024.

“Isto é perseguição política e interferência eleitoral no mais alto nível da história. Desde o momento em que desci a escada rolante dourada da Trump Tower, mesmo antes de ser empossado como presidente dos EUA, os democratas da esquerda radical se envolveram em uma caça às bruxas para destruir o movimento Make America Great”, disse.

Trump deve se declarar inocente ou culpado e em seguida deixar o tribunal para retornar para a Flórida, onde mora. Lá, ele irá realizar uma coletiva de imprensa nesta noite.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.