Reprodução/CNN Bolsonaro estava nos Estados Unidos desde o dia 30 de dezembro

Investigação da Polícia Federal apura se atuação do ex-ministro Anderson Torres nas operações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que bloquearam vias no Nordeste no segundo turno das eleições de 2022, tiveram articulação ou participação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

Os investigadores querem saber se Torres agiu por conta própria ou se recebeu ordens do então presidente para tomar essa medida.

A PF analisa a participação de Torres na ação levando em consideração sua viagem à Bahia, onde solicitou apoio da Polícia Federal à PRF para interferir na locomoção dos eleitores.



A investigação aponta que, durante sua gestão como ministro da Justiça, Torres ordenou que a área de inteligência da pasta fizesse um levantamento dos locais onde Lula teve mais votos entre o primeiro e o segundo turno das eleições de 2022.



Esse levantamento teria subsidiado o planejamento operacional das ações da PRF, que fechou estradas no Nordeste durante o segundo turno das eleições , quando Lula teve mais votos do que Bolsonaro na região.

A PF acredita que, para avançar na investigação e determinar a possível participação de Bolsonaro, é necessário que Torres colabore com as autoridades , o que ainda não ocorreu.

Torres está preso desde janeiro e recentemente mudou de advogado. A mudança foi interpretada como um possível sinal de que ele esteja buscando uma nova postura.

