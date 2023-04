Marcos Corrêa/PR O ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro

A Pesquisa Datafolha mostrou que 51% dos eleitores brasileiros entrevistados acham que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve ser condenado por fazer campanha contra as urnas eletrônicas e se tornar inelegível por oito anos. Ainda, 45% acreditam que o ex-mandatário deve disputar os próximos pleitos. Os 4% restantes não souberam responder.

Segundo o levantamento, a perda dos direitos políticos é a punição mais correta para Bolsonaro, que questionou por diversas vezes durante os quatro anos de governo, a confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro.

A inelegibilidade do ex-presidente tem uma defesa maior entre mulheres e os mais pobres, enquanto homens pró e contra a condenação empatam. Os mais ricos defendem liberar Bolsonaro.

O ex-presidente tem 16 ações contra ele no Tribunal Superior Eleitoral ( TSE ). Uma delas é referente a uma reunião que Bolsonaro fez com embaixadores, em julho do ano passado. Ele afirmou, sem provas, que as urnas não eram confiáveis .

Este é o processo mais avançado até agora. A coleta de provas foi encerrada na última sexta-feira (31).

"Quando se fala em eleições, vem a nossa cabeça transparência. E o senhor Barroso (Luís Roberto Barroso, ex-presidente do TSE) , também como senhor Edson Fachin (presidente do TSE), começaram a andar pelo mundo me criticando, como se eu estivesse preparando um golpe. É exatamente o contrário o que está acontecendo", afirmou Bolsonaro.

"Não é o TSE quem conta os votos, é uma empresa terceirizada. Acho que nem precisava continuar essa explanação aqui. Nós queremos obviamente, estamos lutando para apresentar uma saída para isso tudo. Nós queremos confiança e transparência no sistema eleitoral brasileiro", disse o presidente.

O Datafolha entrevistou, presencialmente, 2.028 pessoas de 16 anos ou mais em 126 municípios de todas as regiões entre os dias 29 a 30 de março. Segundo a pesquisa, 4% não souberam avaliar a questão estimulada pelo Datafolha. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos.

