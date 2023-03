Reprodução: redes sociais - 30/03/2023 Bolsonaro na sede do PL em Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse na manhã desta quinta-feira (30), após chegar dos Estados Unidos, que a Casa Civil do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tirou dois carros blindados a que o ex-mandatário tinha direito antes da viagem. Ele ainda afirmou que o governo do PT “está dando um recado”.

“Até segunda-feira, eu tinha direito a dois carros blindados. Após o anúncio da chegada aqui, a Casa Civil retirou”, declarou Bolsonaro.

O ex-chefe do Executivo disse estar "preocupado" com a questão das facções criminosas. "Tem a questão do PCC aí... eu não tenho peito de aço. Eu vou tentar buscar um carro blindado pra mim. Agora, não é uma atitude racional por parte desse governo”, reclamou o ex-presidente.

“Eu nunca persegui ex-presidente nenhum no meu governo. Tudo o que foi pedido nós concedemos. Fomos até além em alguma coisa. Pela (mina) volta, anunciam, olha não tem mais carro blindado pra você. Está dando recado. Eu só posso entender isso daí", continuou o ex-presidente.

A Casa Civil informou à equipe da coluna de Malu Gaspar, do jornal O Globo, que nenhum ex-presidente tem direito a carro blindado, mas sim a dois veículos oficiais com motorista, conforme a lei 7.474. “Reforçamos que os dois veículos oficiais foram disponibilizados e estão sendo utilizados pelo ex presidente Jair Bolsonaro”.

Segundo a legislação, todo ex-presidente tem direito a oito funcionários com as despesas pagas pela Presidência da República. Os benefícios são:

quatro servidores para segurança e apoio pessoal;

dois servidores para assessoramento superior;

dois veículos oficiais da União;

dois motoristas.

Chegada ao Brasil

Jair Bolsonaro chegou no Brasil na manhã quinta-feira (30) por volta das 6h40 no Aeroporto Internacional de Brasília, depois de passar uma temporada de três meses nos Estados Unidos.

Dezenas de apoiadores esperavam pelo ex-mandatário no setor de desembarque no aeroporto. No entanto, Bolsonaro saiu escoltado por outra saída. A esposa, Michelle Bolsonaro, e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, aguardavam o político.

Segundo o Partido Liberal, o ex-presidente irá com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, presidente da sigla, e Braga Netto, ex-ministro da Defesa e ex-candidato a vice na chapa de Bolsonaro no ano passado para a sede do PL.

Deputados, senadores, governadores e os filhos do ex-presidente se programaram para estarem no local no momento em que o líder bolsonarista chegar. A intenção é que vídeos, fotos e até lives sejam feitas para abastecer as redes sociais durante a manhã de quinta.

