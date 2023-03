Reprodução/Twitter - 30.03.2023 Gleisi Hoffmann posta vídeo em redes sociais antes de retorno de Bolsonaro ao Brasil

A presidente do PT e deputada federal Gleisi Hoffmann gravou publicou um vídeo em suas redes sociais com diversas provocações e insultos ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta quarta-feira (29). Na reprodução, ela ironiza o retorno do ex-mandatário ao Brasil após uma temporada de três meses nos Estados Unidos . Ele deve chegar ao país na manhã desta quinta-feira (30)

Na publicação a deputada escreveu: "Tá voltando, genocida? Aqui vai meu recado pro fujão que tem muito a explicar e responder. Os tempos agora são outros e o povo voltou a ter um governo sério, responsável e que cuida das pessoas."

Já no vídeo ela diz: "Venha ver como o Brasil melhorou na sua ausência [...] Você pode voltar quando quiser. O que não voltará jamais é o tempo sombrio em que você infelicitou esse país" . Gleisi também aponta o retorno de programas sociais como Minha Casa Minha Vida e o Bolsa Família. Veja:



Tá voltando, genocida? Aqui vai meu recado pro fujão que tem muito a explicar e responder. Os tempos agora são outros e o povo voltou a ter um governo sério, responsável e que cuida das pessoas. pic.twitter.com/0aOqKYASO8 — Gleisi Hoffmann (@gleisi) March 29, 2023





Jair Bolsonaro (PL) chegou ao Aeroporto Internacional de Orlando, nos Estados Unidos, para embarcar de volta ao Brasil. Ele está no território norte-americano desde o dia 30 de dezembro de 2022, quando deixou o país natal para não entregar a faixa presidencial para Lula.

Na chegada ao local, o ex-presidente foi bastante cobiçado por outros brasileiros que estavam no aeroporto. Ele tirou muitas fotos, conversou com passageiros e aparentou estar bem tranquilo e sorridente.

"[...] É triste, teve gente que foi enganada pelo socialismo. Espero que o Brasil não mergulhe e não vá nesse mesmo caminho. A Venezuela é o país mais rico do mundo em petróleo, era para ser o paraíso lá. Nós somos escravos das nossas escolhas", disse Jair em conversa com uma mulher.

Segundo o Partido Liberal, o ex-governante chegará ao Aeroporto Internacional de Brasília por volta das 7h10 da manhã. A expectativa é que ele seja recebido por apoiadores, por isso a legenda solicitou ao Ministério da Justiça e Segurança Pública que reforçasse a segurança do local.

Na sequência, ele deixará o aeroporto e irá parar na sede do PL para encontrar a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Valdemar Costa Neto, presidente da sigla, e Braga Netto, ex-ministro da Defesa e ex-candidato a vice na chapa de Bolsonaro no ano passado, também estarão no local.

Deputados, senadores, governadores e os filhos do ex-presidente se programaram para estarem na sede do PL no momento em que o líder bolsonarista chegar. A intenção é que vídeos, fotos e até lives sejam feitas para abastecer as redes sociais durante a manhã de quinta.

O Partido Liberal relatou que não há nenhum evento aberto previsto para ser feito amanhã. Porém, há campanhas nas redes sociais para que bolsonaristas estejam no aeroporto para receber o ex-governante. O objetivo da legenda é que a manifestação seja “espontânea”.

