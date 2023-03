Joédson Alves/ Agência Brasil - Brasília 14/03/2023 Luiz Inácio Lula da Silva se recupera de uma pneumonia

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT) , disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , que se recupera de um quadro de broncopneumonia bacteriana e viral por Influenza A , "está ótimo" e segue despachando do Palácio do Alvorada.

Na última terça-feira (28), o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta (PT-RS), afirmou que Lula voltaria a trabalhar no Palácio do Planalto hoje . No entanto, Padilha e outros ministros vetaram o retorno do mandatário nesta quarta-feira.

"Está ótimo. O presidente está muito bem de saúde. Ele queria hoje já voltar para o Palácio do Planalto, e a gente que vetou. Ele recebeu um veto ministerial e médico da minha parte ontem, da doutora Ana e doutor Kalil, equipe médica que acompanha o presidente", disse o ministro das Relações Institucionais.

Segundo Padilha, o repouso é necessário para ajudar na recuperação do petista. "Ao longo do dia, tanto a equipe médica quanto o próprio presidente podem decidir de retornar ou não amanhã para o Palácio", disse.

O ministro declarou ainda que o retorno ao Planalto deve ocorrer "até o final da semana".

Viagem à China

Por conta do diagnóstico de pneumonia, Lula precisou adiar a viagem que faria para a China na manhã de domingo (26) , com uma comitiva de mais de 240 pessoas. Nesta quarta-feira, ele anunciou que remarcou a viagem para o dia 11 de abril.

Além disso, o mandatário fez um convite a Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado, para integrar a comitiva presidencial no país.

Nas últimas semanas, Senado e Câmara vêm se desentendendo sobre a formulação das MPs. Pela lei, toda medida provisória enviada pelo governo ao Congresso deve começar a ser analisada por uma comissão mista, formada por deputados e senadores.

