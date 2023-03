Alan Santos/PR - 28/06/2019 Jair Bolsonaro

Antes do embarque no Aeroporto Internacional de Orlando com destino ao Brasil , o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) negou que irá liderar a oposição ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) . A declaração foi dada em entrevista à CNN Brasil.

"Não vou liderar nenhuma oposição. Vou participar com meu partido como uma pessoa experiente, com 28 anos de Câmara, quatro de presidente, dois de vereador e 15 de Exército. Para colaborar com aqueles que assim desejarem, sobre como a gente pode se apresentar para manter o que tiver que ser mantido e mudar o que tiver de ser mudado", disse Bolsonaro.

Durante a entrevista, o ex-mandatário aproveitou para criticar o governo Lula e elogiar a bancada de direita no Congresso.

"Temos hoje em dia uma direita que cada vez mais se aglutina, sabe o que quer, sabe o que deseja, tem um alvo, um objetivo, não é oposição irresponsável, oposição pela oposição(...) Não vou querer substituir os parlamentares [da oposição]. Eles é que vão nos dar o norte. Eu, no momento, sou um político sem mandato. Vou estar ao lado da nossa bancada. Acredito que a CPMI (dos atos terroristas do dia 8 de janeiro) saia", finalizou o ex-chefe do Executivo.

Chegada ao Brasil

Jair Bolsonaro chegou no Brasil na manhã quinta-feira (30) por volta das 6h40 no Aeroporto Internacional de Brasília, depois de passar uma temporada de três meses nos Estados Unidos.

Dezenas de apoiadores esperavam pelo ex-mandatário no setor de desembarque no aeroporto. No entanto, Bolsonaro saiu escoltado por outra saída. A esposa, Michelle Bolsonaro, e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, aguardavam o político.

Segundo o Partido Liberal, o ex-presidente irá com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, presidente da sigla, e Braga Netto, ex-ministro da Defesa e ex-candidato a vice na chapa de Bolsonaro no ano passado para a sede do PL.

Deputados, senadores, governadores e os filhos do ex-presidente se programaram para estarem no local no momento em que o líder bolsonarista chegar. A intenção é que vídeos, fotos e até lives sejam feitas para abastecer as redes sociais durante a manhã de quinta.

