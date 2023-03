Isac Nóbrega/PR - Jan/2019 O ex-presidente Jair Bolsonaro

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) chegou no Brasil na manhã quinta-feira (30) por volta das 6h36 no Aeroporto Internacional de Brasília , depois de passar uma temporada de três meses nos Estados Unidos .

Dezenas de apoiadores esperavam pelo ex-mandatário no setor de desembarque no aeroporto. No entanto, Bolsonaro saiu escoltado por outra saída. A esposa, Michelle Bolsonaro, e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, aguardavam o político.

✈️Agora ⏩ Patriotas aguardam a chegada do Presidente Bolsonaro no aeroporto de Brasília ⏬😎🇧🇷 #BolsonaroSejaBemVindo pic.twitter.com/KrDo3K95An — Luli🇧🇷💫 (@crisdemarchii) March 30, 2023

Bolsonaro estava em território norte-americano desde o dia 30 de dezembro de 2022, quando deixou o Brasil para não entregar a faixa presidencial para Lula.

Segundo o Partido Liberal, o ex-presidente irá com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, presidente da sigla, e Braga Netto, ex-ministro da Defesa e ex-candidato a vice na chapa de Bolsonaro no ano passado para a sede do PL.

Deputados, senadores, governadores e os filhos do ex-presidente se programaram para estarem no local no momento em que o líder bolsonarista chegar. A intenção é que vídeos, fotos e até lives sejam feitas para abastecer as redes sociais durante a manhã de quinta.

O Partido Liberal relatou que não há nenhum evento aberto previsto para ser feito amanhã. Porém, há campanhas nas redes sociais para que bolsonaristas estejam no aeroporto para receber o ex-governante. O objetivo da legenda é que a manifestação seja “espontânea”.

