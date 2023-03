Joédson Alves/Agência Brasil - 07/03/2023 Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes , recebe os integrantes da CPI dos Atos Golpistas , na Câmara Legislativa do Distrito Federal nesta quarta-feira (29). Os parlamentares irão solicitar o acesso às informações obtidas em investigações conduzidas pelo magistrado.

Segundo Chico Vigilante, deputado presidente da CPI , os parlamentares estão tendo dificuldades para chegar até as pessoas que já se estão sendo investigadas pelo STF, "uma vez que o tribunal não compartilhou conosco o material que já possui".

O encontro com Moraes, segundo os membros da comissão, servirá para “tratar de interesses diretamente relacionados ao objeto desta CPI, bem como, no que for possível, colaborar com a investigação em curso no Supremo Tribunal Federal”.

"Queremos saber quem financiou aqueles atos terroristas, quem os organizou e para quem organizou", diz o texto.

Além do presidente da CPI, a reunião terá a presença do relator da comissão, Hermeto (MDB); e dos deputados Jaqueline Silva (sem partido), Daniel de Castro (PP), Fábio Felix (PSol), Robério Negreiros (PSD) e Joaquim Roriz Neto (PL).

A CPI dos atos golpistas foi iniciada no dia 2 de março. Até o momento, os depoentes foram: o ex-secretário de Segurança Pública do DF, Júlio Danilo, o ex-comandante da Polícia Militar Jorge Naime e o ex-secretário-executivo da Secretaria de Segurança Pública Fernando de Souza Oliveira.

