Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro , foi absolvido nesta terça-feira em um processo de improbidade administrativa. E decisão foi expedida pela 4ª Vara da Fazenda Pública do Rio.

No processo em questão, o Ministério Público acusava o ex-chefe do Executivo carioca de ter recebido R$ 1 milhão da empreiteira Carioca Engenheria. De acordo com a acusação, o valor teria sido recebido a partir de um superfaturamento na compra e venda de gados da empresa Agrobilara, que pertencia a Jorge Picciani ex-presidente da Alerj, morto em 2021.

Na decisão, a juíza Maria Paula Gouvêa Galhardo alegou falta de provas para decretar medidas cautelares ou uma sentença condenatória, e afirmou que o montante financeiro envolvido na negociação era de origem privada, o que desconfigura o crime de improbidade administrativa.





De acordo com Patricia Proetti e Gustavo Valadares, advogados de defesa de Sérgio Cabral, essa foi apenas a segunda de de diversas ações movidas na Justiça contra o ex-governador que serão "improcedentes".

"Mais uma vez foi feita a Justiça e, ao que tudo indica, é apenas a segunda de várias ações que serão improcedentes, pois todas são carentes de qualquer elemento de prova e se amparam em meras delações, algumas, inclusive, já anuladas pela Justiça", informaram, em nota, os advogados.

Sérgio deixou a prisão no final de 2022, e desde fevereiro circula com tornozeleira eletrônica. As condenações de Cabral somam mais do que 400 anos de detenção, mas ainda cabem recurso.

