Bruno Spada/Câmara dos Deputados Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, durante a CCJ na Câmara

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, foi protagonista de um bate-boca com o deputado André Fernandes (PL-SP), após ser acusado pelo parlamentar de ter 277 processos como réu. Dino participou de uma oitiva nesta terça-feira (28) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados para explicar as investigações sobre os ataques de 8 de janeiro e mudança na regulamentação de registros de armas.

Ao citar que não há nenhum processo criminal em seu nome, Flávio Dino foi interrompido por Fernandes, que afirmou ter buscado em uma plataforma o número de processos contra o ministro.

“Não acredito que tenha sido de mau gosto, talvez simplesmente não lembre porque, enfim, foram poucas às vezes. O senhor acabou de falar que não responde a nenhum processo e no Jusbrasil diz que o senhor responde a 277 processos. Mas são poucos, eu acredito que tenha esquecido”, disse o deputado.

Dino ironizou a fala do parlamentar e classificou a argumentação de André Fernandes como piada. O ministro ainda comparou a tentativa de achar processos contra ele com pessoas que acreditam que a Terra é plana.

“Aparecem os nomes de quem pediu direito de resposta na Justiça, de quem foi requerido em um pedido de resposta, aparece o nome de quem registrou a candidatura ou prestou contas à Justiça Eleitoral, de quem foi testemunha em algum processo”, disse Dino.

“Dizer com base no JusBrasil que eu respondo a 277 processos se insere mais ou menos no mesmo continente mental de quem acha que a Terra é plana. E, claro que olhando nos seus olhos, eu vejo que o senhor sabe que a Terra é redonda. Então, assim como o senhor sabe que a Terra é redonda, nunca mais repita essa mentira dos 277 processos”, completou.

A plataforma JusBrasil é um site de buscas de processo judicial não oficial das Justiças estaduais e federal. Ela enumera os processos de réus, vítimas e advogados. Quando há processos nas três esferas, o site faz a soma de inquéritos.

Após rebater, Flávio Dino ainda ironizou a quebra do microfone da tribuna da Câmara. André Fernandes deu um tapa no equipamento após se exaltar em um pronunciamento contra um inquérito que investiga sua participação nos atos golpistas de 8 de janeiro. Neste momento, Dino foi interrompido pelos parlamentares.

O ministro ainda foi cortado quando criticou parlamentares que acusam a esquerda de participar dos ataques aos Três Poderes.