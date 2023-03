Marcelo Camargo/Agência Brasil - 03/08/2022 Ex-presidente Jair Bolsonaro retorna amanhã para o Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) gastou mais de R$ 630 mil em dinheiro público com os assessores que foram com ele para os Estados Unidos , segundo o Portal da Transparência.

A média de gastos diários com os auxiliares foi de R$ 7.088,04 durante esses 89 dias no exterior.

Bolsonaro retorna amanhã (30/03) para o Brasil . Ele deve pousar em Brasília às 7h30. O ex-mandatário está nos EUA desde 30 de dezembro de 2022, quando embarcou dias antes de encerrar o mandato como Presidente da República.

Segundo a legislação, todo ex-presidente tem direito a oito funcionários com as despesas pagas pela Presidência da República.

A lei 7.474 diz que os ex-chefes do Executivo tem direito aos seguintes benefícios:

quatro servidores para segurança e apoio pessoal;

dois servidores para assessoramento superior;

dois veículos oficiais da União;

dois motoristas.

O retorno

Uma viagem pelo país aguarda o ex-presidente. Costa Neto pretende fazer com que Bolsonaro visite várias cidades para fortalecer a sigla para as eleições de 2024.

Altineu Côrtes (PL-RJ), líder da sigla na Câmara confirma que o ex-presidente irá viajar pelo país:

"A ideia é fazer uma verdadeira força-tarefa pelo Brasil, reforçando o papel de Bolsonaro como o grande líder da direita. Os deputados de cada estado vão acompanhar Bolsonaro, impulsionando essas visitas, existe a possibilidade de fazermos novas motociatas, inclusive. A Michelle não é candidata a nada, mas é a nossa liderança feminina, que certamente vai ajudar muito neste trabalho", disse Côrtes.

