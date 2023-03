Joédson Alves/ Agência Brasil Luiz Inácio Lula da Silva

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ) remarcou a viagem à China para o próximo dia 11 de abril. A informação foi comunicada pelo próprio chefe do Executivo durante reunião no Palácio da Alvorada nesta terça-feira (28). Além disso, o mandatário fez um convite a Rodrigo Pacheco (PSD-MG) , presidente do Senado, para integrar a comitiva presidencial no país.

Também participaram do encontro o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), e os líderes do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (Rede), e no Senado, Jaques Wagner (PT).

"O presidente Lula fez questão de convidar Pacheco para integrar a comitiva", afirmou Randolfe Rodrigues ao Blog Gerson Camarotti, da GloboNews.

Lula cancelou sua viagem à China após ser diagnosticado com um quadro de pneumonia. Médicos recomendaram que ele ficasse no Brasil para que o tratamento da doença fosse finalizado.

O objetivo da reunião, em especial, foi a discussão do impasse sobre as tramitações das medidas provisórias no Congresso Nacional.

Nas últimas semanas, Senado e Câmara vêm se desentendendo sobre o rito das MPs. Pela lei, toda medida provisória enviada pelo governo ao Congresso deve começar a ser analisada por uma comissão mista, formada por deputados e senadores.

No entanto, o rito foi modificado durante a pandemia de Covid, por causa das restrições de mobilidade e convivência. Nessa época, as medidas começaram a tramitar pela Câmara. Após isso, o Senado tem reclamado de ter se tornado um mero carimbador da decisão feita pelos deputados.

