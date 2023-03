Ricardo Stuckert/PR - 22.03.2023 O presidente Lula (PT)

O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta (PT-RS), afirmou nesta terça-feira (28) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) volta a trabalhar no Palácio do Planalto na quarta-feira (29).

O chefe do Executivo está de repouso no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República, desde a sexta-feira (24), por apresentar um quadro de broncopneumonia bacteriana e viral por influenza A .

Devido ao diagnóstico de pneumonia , o presidente precisou cancelar uma viagem à China na manhã de domingo (26) . Durante os dias no Alvorada, Lula recebeu ministros e líderes, como o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

Nesta terça-feira (28), os ministros da Fazenda, Fenando Haddad (PT), da Previdência Social, Carlos Lupi (PDT), do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho (PT), das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), foram ao Palácio para se reunir com Lula.

De acordo com o médico Roberto Kalil, o tratamento de um quadro como o de Lula leva, em geral, entre sete e dez dias. “Daqui a quinze dias ele teria condição de fazer qualquer viagem”, explicou.

“O presidente Lula é uma pessoa de 77 anos, mas saudável. Faz exercícios diariamente, realmente ele se preocupa com a saúde. Um quadro de pneumonia, por bactéria, por vírus, pode acontecer com qualquer um de nós, e evidentemente todos os cuidados foram tomados e ele foi tratado", disse o médico.

