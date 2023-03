Lula Marques/ Agência Brasil - 20.03.2023 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

A nova data para viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ) para a China vai depender, agora, de Xi Jinping . Segundo o ministro da Agricultura e Pecuária , Carlos Fávaro , a ida ao país asiático será remarcada “no momento em que o governo chinês estiver preparado e com a agenda disponível” , afirmou.

O petista foi diagnosticado com broncopneumonia bacteriana e viral por influenza A na última quinta-feira (23), mas o quadro, segundo os médicos, é leve. Por conta disso, a viagem do mandatário foi primeiramente adiada e, depois, cancelada.

Apesar de ainda estar se recuperando, a vontade de Lula é embarcar para a Ásia em 30 ou 40 dias.

Próxima semana será de agendas internas

No sábado (25), o ministro das Relações Institucionais , Alexandre Padilha, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresenta melhoras no quadro de pneumonia - doença da qual foi diagnosticado e fez com que o mandatário cancelasse uma viagem que faria à China . Por isso, Lula deve cumprir apenas agendas internas na próxima semana.

“Todas as informações que temos acompanhado junto à equipe médica é de uma evolução extremamente positiva do presidente, ele está evoluindo muito bem. A decisão de não realizar a viagem foi da equipe médica para que ele tenha mais tempo de repouso para se reestabelecer. Como foi identificada também uma gripe, ele poderia transmitir a doença para a comitiva. O presidente mostrou responsabilidade com a saúde dos outros”, disse Alexandre Padilha.

Padilha defende, ainda, que o chefe do Executivo permaneça em repouso e adiantou que as reuniões internas serão feitas no próprio Palácio da Alvorada, durante os próximos dias. Ele afirmou, ainda, que deve conversar com o presidente sobre a agenda da próxima semana.

"O presidente queria organizar na volta da China mais duas reuniões com ministros. Certamente o debate da nova regra fiscal vai tomar a semana, com discussões lideradas pelo ministro Fernando Haddad, da Fazenda."