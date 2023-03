Reprodução Audrey assassinou seis pessoas nos EUA





Câmeras de segurança flagraram o momento em que o atirador , Audrey Elizabeth Hale , de 28 anos, entrou em uma escola particular na cidade de Nashville , nos Estados Unidos , e assassinou seis pessoas na última segunda-feira (27).

De acordo com informações das autoridades locais, Audrey era um homem transgênero e estudou na escola no passado. Após cometer os assassinatos, ele trocou tiros com policiais e foi atingido, morrendo no local.

As imagens que registraram a ação do criminoso o mostram entrando na escola com dois fuzis e uma pistola.

Ele matou Evelyn Dieckhaus, Hallie Scruggs e William Kinney, crianças de apenas 9 anos. Audrey também assassinou Cynthia Peak, 61, Katherine Koonce, 60, e Mike Hill, 61. O caso chocou os Estados Unidos.

As investigações iniciais da polícia indicam que o criminoso entrou na unidade escolar por uma porta secundária, passou pelo térreo e subiu ao primeiro andar, atirando várias vezes. O Departamento de Polícia de Nashville revelou que o primeiro pedido de socorro ocorreu por volta das 10h15 (12h15 em Brasília).

O massacre ocorreu no colégio The Covenant School, uma escola presbiteriana. O espaço tem capacidade para acomodar 200 alunos da pré-escola até 11 anos de idade.

Assista ao vídeo:

Vídeo do Departamento de Polícia de Nashville, nos EUA pic.twitter.com/yEXUQ2zh1q — Igembeald (@igembed) March 28, 2023





Quem é Audrey Hale?

A polícia revelou para a imprensa norte-americana que Audrey era um ilustrador e designer gráfico. Ele possuía conexão com o colégio, já que estudou no passado na unidade. No entanto, investigadores ainda buscam saber qual o motivo que fez o assassino praticar o ataque.

A principal suspeita dos policiais é que Hale tivesse alguma “mágoa” ou “rancor” da escola, levando-o a praticar um ato de vingança.

Ataques desse tipo são comuns nos Estados Unidos. A entidade Everytown for Gun Safety apresentou um estudo que ocorreram 30 incidentes envolvendo armas de fogo em escolas norte-americanas desde o começo de 2023, levando 8 pessoas a morte e deixando 23 feridas.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, solicitou ao Congresso que aprove o projeto que impede fuzis nas mãos dos civis. A ideia é dificultar a chance de pessoas terem armas, podendo diminuir o número de ataques em escolas do país.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.