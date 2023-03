Departamento de Polícia Metropolitana de Nashville Ataque a tiros deixou 6 mortos em escola dos Estados Unidos

Um ataque a tiros em uma escola particular cristã no sul dos Estados Unidos deixou seis mortos nessa segunda-feira (27) . Entre as vítimas estão três crianças e três adultos, entre 9 e 61 anos.

As crianças foram identificadas como Evelyn Dieckhaus, Hallie Scruggs e William Kinney, enquanto os adultos mortos foram Cynthia Peak, de 61 anos, Katherine Koonce, 60, e Mike Hill, 61.

O atentado foi cometido por Audrey Hale, uma pessoa transgênero de 28 anos, de acordo com o chefe da polícia local, John Drake. O perfil do LinkedIn de Hale o identifica com pronomes masculinos.

O porta-voz da polícia local, Don Aaron, disse que ele levava "pelo menos dois fuzis e uma pistola". Após escutarem disparos no andar superior do prédio da escola, os policiais subiram "imediatamente" e "mataram" o atirador , que foi declarado morto às 10h27 locais (12h27 de Brasília), quinze minutos depois da primeira chamada de socorro.

Quem foi o atirador?

De acordo com a polícia, Audrey Hale era um designer gráfico e ilustrador e, possivelmente, ex-aluno da escola que atacou nessa segunda. Nas redes sociais, apresentava-se como alguém que fazia logotipos e marcas para "ajudar a contar a história de uma empresa" e "trazer uma sensação caprichosa e alegre".

Em entrevista a ABC News , a mãe do atirador, Norma Hale, disse que "é muito difícil para a família" falar sobre o que aconteceu e pediu privacidade. "Acho que perdi minha filha hoje", afirmou ela.

Ao jornal, um vizinho da família disse que o atirador morava com os pais, que foram descritos como pessoas "gentis" e "muito religiosas".

Hale se formou no Nossi College of Art & Design de Nashville em 2022, confirmou o presidente e CEO da escola, Cyrus Vatandoost, à ABC News .

"Enquanto estava em nossa faculdade, ela era uma artista talentosa e uma boa aluna", disse Vatandoost sobre Hale. "Nossos pensamentos e orações vão para a família dela, para as vítimas e suas famílias e para nossa cidade."

Uma publicação antiga do Facebook da instituição — que já foi deletada — indicava que Hale havia ganhado ao menos um prêmio por "ótimo desempenho acadêmico".

"Além da arte, gosto de jogar videogames, assistir a filmes e praticar esportes", escreveu Hale em um site pessoal. "Há uma parte infantil em mim que adora correr para o parquinho. Os animais são minha segunda paixão, então também gosto de passar o tempo com meus dois gatos."

As redes sociais de Hale também cita trabalhados como entregadora de compras de supermercado pelo serviço Shipt e empregos anteriores como babá de gatos.

O ataque

Na manhã de ontem, Audrey Hale entrou por uma porta secundária da The Covenant School, atravessou o térreo e subiu ao primeiro andar do prédio, enquanto atirava várias vezes .

Katherine Koonce, uma das vítimas, aparece como diretora da escola no site da instituição.

Outra, conforme o jornal New York Times , era uma menina chamada Hallie Scruggs, filha do pastor Chad Scruggs. A escola teria sido fundada pela Covenant Presbyterian Church, igreja que pertence a uma confissão conservadora .

