Letícia Martins / iG - 27.03.2023 Uma professora morreu no ataque à Escola Estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia, em São Paulo





A professora Elisabeth Tenreiro, de 71 anos, foi enterrada nesta terça-feira (28) após ser esfaqueada por um aluno de 13 anos que feriu outros docentes e estudantes de uma escola localizada na Zona Oeste de São Paulo. O caso conteceu na segunda-feira (27).

Na saída do enterro da professora que dava aulas de Ciências , Rita de Cássia Reis, outra docente que lecionava na Escola Estadual Thomazia Montoro e também foi agredida, lamentou a morte da colega de profissão.

"Na sala onde eu estava tem bastante sangue, que é meu. Mas na sala do lado tem o sangue da minha colega que acaba de ser enterrada", disse. Ela afirmou ainda que não lembra do momento em que chegou no hospital, devido à rapidez com que o caso se desdobrou.





Rita tem 67 anos, dá aulas de História e foi a segunda professora atingida pelo agressoor de 13 anos. Ela levou três facadas e precisou levar 30 pontos no braço para fechar os ferimentos.

Cássia pontuou que não sabe se o período de uma semana de fechamento da instituição de ensino será o suficiente para a recuperação dos envolvidos no ataque.

"A gente espera uma recuperação, conseguir cuidar da nossa saúde mental, dos alunos, de todos os envolvidos, inclusive desse rapaz, porque ele está doente", enfatizou.

Jovem planejava ataque com arma de fogo



Em entrevista coletiva, Guilherme Derrite, secretário de Segurança pública de São Paulo, afirmou que o estudante de 13 anos planejava fazer um atentado utilizando uma arma de fogo.

"Já sabemos que este garoto estava planejando fazer o atentado com uma arma de fogo e não conseguiu. Ele relatou isso informalmente aos policiais civis e militares que atenderam a ocorrência", disse.

Após ser apreendido pela polícia e prestar depoimento, o jovem deixou a delegacia por volta das 18h10 e foi encaminhado para passar por exame de corpo de delito no IML (Instituto Médico Legal). Logo depois, ele foi encaminhado para a Fundação Casa. Ele deve passar por audiência de custódia ainda nesta terça-feira.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.