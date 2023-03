Reprodução: redes sociais - 26/03/2023 Lula e Paulo Coelho

O escritor Paulo Coelho disse neste domingo (26) que se arrepende de ter apoiado o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas últimas eleições . O letrista brasileiro listou críticas ao petista nas redes sociais.

“Décadas apoiando Lula , noto que seu novo mandato está patético ”, afirmou Coelho.

O escritor criticou ainda uma declaração dada pelo presidente na última quinta-feira (23), em que acusa o senador Sergio Moro (União Brasil) de ter armado um plano com uma facção criminosa que pretendia matar o parlamentar .

“Cair na trampa de ex-juiz desqualificado, incapacidade de resolver problema do BC, etc. Não devia ter me empenhado na campanha. Perdi leitores (faz parte) mas não estou vendo meu voto ter valido a pena”, finalizou o escritor.

“Eu acho que é mais uma armação do Moro. Quero ser cauteloso, é visível que é uma armação do Moro. Vou pesquisar, vou saber", afirmou Lula na quinta-feira. E continuou: "Não vou ficar atacando ninguém sem ter provas, e se for mais uma armação , ele vai ficar mais desmascarado ainda. Não sei o que vai fazer da vida se continuar mentindo do jeito que está mentindo".

Moro rebateu a declaração do chefe do Executivo e perguntou se o mandatário "não tem decência" ou "vergonha". O ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro afirmou que o mandatário riu de sua família e mentiu à população brasileira.

“Então quero perguntar ao senhor presidente da República: o senhor não tem decência? O senhor não tem vergonha com esse seu comportamento? O senhor não respeita a liturgia do cargo? O senhor não respeita o sofrimento de uma família inocente? O senhor não respeita o combate que os agentes da lei, e aqui eu me incluo, como ex-ministro da justiça e, antes, juiz, o combate que nós fizemos ao crime organizado”, questionou Moro, em entrevista à CNN Brasil.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.