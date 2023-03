Reprodução: Twitter / @LulaOficial Lula e Roberto Kalil

Roberto Kalil, médico do Presidente da República, disse que o quadro de Lula é bom e que o chefe do Executivo federal deve retomar as atividades ainda nesta semana, após cancelar viagem à China por apresentar quadro de pneumonia leve e Influenza A, vírus que poderia ser transmitido às autoridades chinesas, caso ele embarcasse ao país asiático.

Segundo Kalil, a preocupação com a viagem de cerca de 36 horas partiu do próprio presidente, e a decisão foi fechada com médicos e com a primeira-dama, Janja da Silva.

“Partiu do próprio presidente uma preocupação em relação à Influenza A: se ele poderia transmitir o vírus ou não. E nesse momento, ele ainda transmitiria”, afirmou o médico à CNN Brasil.

Kalil reforça ainda que o presidente "apresenta melhora a cada dia", desde a última quinta-feira (23), quando precisou cancelar os eventos da agenda para dar entrada no Hospital Sírio Libanês, onde foi diagnosticada a doença.

De acordo com o médico, o tratamento de um quadro como o do presidente leva, em geral, entre sete e dez dias, ou seja, Lula deve retornar às atividades em breve. “Daqui a quinze dias ele teria condição de fazer qualquer viagem”, explicou.

“O presidente Lula é uma pessoa de 77 anos, mas saudável. Faz exercícios diariamente, realmente ele se preocupa com a saúde. Um quadro de pneumonia, por bactéria, por vírus, pode acontecer com qualquer um de nós, e evidentemente todos os cuidados foram tomados e ele foi tratado.”

O presidente Lula teve câncer na laringe em 2011, o que faz com que os médicos do Planalto fiquem mais atentos a problemas respiratórios.

Lula, ainda na sexta-feira (24), adiou o embarque para a China para este domingo. Inicialmente, a viagem estava prevista para o início da tarde de sábado. Agora, está nas mãos das autoridades chinesas a definição de uma nova data.

