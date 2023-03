Isac Nóbrega/PR - 26.11.2022 O ex-presidente Jair Bolsonaro





O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que aguarda que parlamentares da oposição ao governo Lula (PT) que criem a CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) para apurar o ato terrorista que aconteceu em 8 de janeiro em Brasília. O antigo governante do Brasil, que segue nos Estados Unidos, falou que os prédios dos Três Poderes invadidos foram uma “armadilha feita pela esquerda” e acusou o atual presidente de ter responsabilidade.

“Eu acompanho o trabalho do senador Marcos do Val (Podemos-ES), entre outros parlamentares, estamos Esperamos muito que haja a CPMI para botar em prática levantar isso aí. Foi uma armadilha feita pela esquerda, tanto que o atual presidente não quer CPMI”, discursou Bolsonaro.

“Quando houve o episódio, no dia seguinte, ele falou que queria a CPI, a esquerda levantou assinaturas. Ele disse eu queria aquilo no dia 1º de janeiro, e deixei para fazer dia 8. Está me acusando diretamente, então vamos abrir a CPMI para ver até onde vai a mina responsabilidade ou a dele, que não chamo de omissão. Ele, no meu entender, tem ação nesse evento do dia 8. Mas deixemos que a CPMI reserve isso aí”, acrescentou.

A fala foi feita em entrevista para a TV Record e divulgada no canal oficial do ex-presidente no YouTube.

Bolsonaro vai voltar ao Brasil

Bolsonaro volta ao Brasil dia 30 de março, segundo o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto. O ex-mandatário está nos Estados Unidos desde 30 de dezembro de 2022, quando embarcou dias antes de encerrar o mandato como Presidente da República.

Bolsonaro irá pousar em Brasília às 7h30. "Ficamos no seu aguardo Capitão, para juntos lutarmos por um Brasil mais justo e livre", disse Valdemar em um comunicado publicado nas redes sociais do PL.

Uma viagem pelo país aguarda o ex-presidente. Costa Neto pretende fazer com que Bolsonaro visite várias cidades para fortalecer a sigla para as eleições de 2024.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.