Reprodução / Instagram @agustinofficial - 21.03.2023 Michelle Bolsonaro lançou linha de cosméticos para a pele

No dia em que completou 41 anos, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro lançou uma linha de cosméticos . O lançamento, feito nessa quarta-feira (22), ocorreu em parceria com o maquiador e influenciador Agustin Fernandez , que também é amigo de Michelle e aparece ao lado dela nas redes sociais em diversas ocasiões.

A linha de produtos de cuidado com a pele foi divulgada em meio a um projeto que visa a ascensão da esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no meio político. Nessa terça-feira (21), ela tomou posse como presidente do PL Mulher, em evento em Brasília .

Michelle estava em viagem nos Estados Unidos , onde encontrou Jair Bolsonaro , que está no exterior desde 30 de dezembro de 2022. O ex-mandatário participou do evento por videoconferência e se emocionou ao falar de Michelle.

Na ocasião, ela ainda disse que tem planos de realizar uma caravana de viagens pelo país a partir do final de abril . Michelle deve se encontrar com lideranças femininas do PL nas capitais estaduais.

Propaganda de cosméticos

Em janeiro, Michelle já havia usado as redes sociais para fazer propaganda da linha de cosméticos de Agustin Fernandez . Na ocasião, ela postou uma sequência de stories usando e falando sobre os produtos, divulgando um link para a compra dos itens.

Reprodução/Instagram Michelle Bolsonaro faz propaganda de produtos para a pele

"Oi, gente. Passando aqui para mostrar para vocês dois produtos que eu amo, do meu amigo Augustin Fernandez", dizia Michelle no primeiro vídeo. Em seguida, ela falava sobre como aplicava e quais as funções dos produtos.

Em outro vídeo, ela dizia "olá, meus queridos" e começava a rir. Na legenda, ela usou emojis de gargalhada e escreveu "Vocês gostaram? Morro de vergonha".

À época, ex-primeira dama também fez a publicidade de um colar. Ela divulgou uma foto com a legenda "meu colar favorito", em que ela aparece usando o artigo, que tem o formato do mapa do Brasil, junto ao link para a compra do produto.

Michelle e Agustin não informaram se a publicidade foi paga ou feita de graça pela esposa de Bolsonaro . O maquiador, no entanto, é um dos melhores amigos dela e passou uma temporada em Orlando (EUA) ao lado da família Bolsonaro.

