Reprodução: youtube - 21/03/2023 Michelle Bolsonaro toma posse como presidente do PL Mulher

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro toma posse como presidente do PL Mulher nesta terça-feira (21). O evento acontece em Brasília, organizado pelo diretório do Partido Liberal e reúne deputadas e senadoras da legenda.

Michelle estava em viagem nos Estados Unidos , onde encontrou o marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) , que está no exterior desde 30 de dezembro de 2022.

O ex-mandatário participou do evento por videoconferência e se emocionou ao falar de Michelle. Ele ainda disse que gostaria de estar no Brasil ao lado da esposa e da família. Bolsonaro faz 68 anos nesta terça, após a mensagem ele foi aplaudido e ganhou um “parabéns a você”, puxado pela esposa.

"Hoje é um dia muito especial. Estamos aí com o PL Mulher. Obviamente que eu gostaria de estar presencialmente nesse evento ao lado da minha esposa e da minha família, mas a vida se faz em momentos felizes e momentos tristes. E tudo passa a ser ensinamento pára nós. E creio eu que esse momento difícil para todos os brasileiros teria que ser dessa forma. Por vezes temos que sofrer para darmos valor ao que esta em nosso lado", disse o ex-chefe do Executivo.

Valdemar Costa Neto, presidente da sigla, agradeceu Bolsonaro por fazer do PL "o maior partido do Brasil".

"Quero agradecer a senhora Michelle Bolsonaro por ter aceitado esse cargo e dizer pra vocês, estamos juntos, vamos vencer mais essa batalha e agradecer o presidente Bolsonaro, que deu a oportunidade a nós, de fazermos o maior partido do Brasil", disse Costa Neto.

O presidente do PL ressaltou ainda o grande número de mulheres eleitas pelo partido. Os deputados Soraya Santos, Altineu Côrtes, o governador de Santa Catarina Jorginho Mello e o senador Magno Malta também discursaram.

O PL Mulher é lançado para “reunir histórias de desafios e superação por todo o país, mostrando o trabalho de mulheres que atuam para melhorar a vida de outras pessoas”. Segundo a sigla, será criada uma rede de mulheres “que fazem acontecer, são corajosas, ocupam seus espaços e que, se quiserem, ocupem também espaços dentro da vida partidária”.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.