Reprodução/Instagram Michelle Bolsonaro faz propaganda de produtos para a pele

Na manhã desta quinta-feira (19), a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro postou em sua conta no Instagram stories fazendo publicidade de cosméticos para a pele.

Nos quatro stories publicados, ela indica produtos para a pele da marca do maquiador Augustin Fernandez, que é amigo da família Bolsonaro.

"Oi, gente. Passando aqui pra mostrar pra vocês dois produtos que eu amo do meu amigo Augustin Fernandez", diz Michelle no primeiro vídeo. Em seguida, ela fala sobre como aplica e quais as funções dos produtos.

Em outro vídeo, ela diz "olá, meus queridos" e começar a rir. Na legenda, ela usou emojis de gargalhada e escreveu "Vocês gostaram? Morro de vergonha".

A ex-primeira dama também fez a "publi" de um colar. Ela divulgou uma foto com a legenda "meu colar favorito", em que ela aparece com um colar com pingente com formato do mapa o Brasil, junto com o link para a compra do produto.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.