Reprodução/Youtube Michelle ironizou caso das joias durante posse como presidente do PL Mulher

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) , recém-empossada como presidente do PL Mulher , tem planos de realizar uma caravana de viagens pelo país a partir do final de abril.

O partido está organizando a programação, com prioridade para as regiões Nordeste e Sudeste, que possuem os maiores colégios eleitorais do país.

Embora Michelle preferisse aguardar o retorno de Jair Bolsonaro (PL) ao Brasil, dirigentes do partido acreditam que isso não acontecerá tão cedo.

Durante a caravana, Michelle deve se encontrar com lideranças femininas do PL nas capitais estaduais. O partido dispõe de um orçamento mensal de cerca de R$ 860 mil, provenientes do fundo partidário.

Além disso, está planejando um evento em abril para a juventude da legenda, com a presença do deputado federal Nikolas Ferreira (PL) , criticado por um discurso considerado transfóbico no plenário da Câmara dos Deputados.

Algumas lideranças nacionais do partido defendem que o parlamentar assuma um segmento jovem na legenda.

Discurso rancoroso de Bolsonaro

O discurso do ex-presidente na cerimônia de posse de Michelle foi considerado preocupante por parlamentares da legenda, que afirmam que ele ainda não superou a derrota e não está preparado para liderar a oposição ao governo petista.

