Reprodução/YouTube Michelle ironizou caso das joias durante posse como presidente do PL Mulher

Michelle Bolsonaro tomou posse, nesta terça-feira (21), como presidente do PL Mulher. E a cerimônia, que aconteceu em Brasília, contou com uma indireta da ex-primeira-dama em relação ao caso das joias sauditas que entraram ilegalmente no Brasil.

Em determinado momento, ela citou um provérbio para relacionar a valiosidade de joias com a virtuosidade das mulheres, e logo em seguida exaltou o público feminino que estava presente no evento.

“Em provérbios 31:10 diz que mulher virtuosa é mais preciosa que pedras preciosas. E, hoje, a única joia aqui presente são vocês, mulheres que inspiram, que fazem a diferença, que trabalham na promoção do ser humano e que mudam realidade”, disse.





A fala de Michelle foi feita após o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participar virtualmente no evento. Ele afirmou que queria estar ao lado da esposa na cerimônia, e classificou o "atul momento" como "muito difícil" para os brasileiros.

"Hoje é um dia muito especial. Estamos aí com o PL Mulher. Obviamente que eu gostaria de estar presencialmente nesse evento ao lado da minha esposa e da minha família, mas a vida se faz em momentos felizes e momentos tristes. E tudo passa a ser ensinamento pára nós. E creio eu que esse momento difícil para todos os brasileiros teria que ser dessa forma. Por vezes temos que sofrer para darmos valor ao que esta em nosso lado", disse o ex-chefe do Executivo.

Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal, agradeceu Bolsonaro por fazer da sigla "o maior partido do Brasil" e ressaltou ainda o grande número de mulheres eleitas pelo partido.

"Quero agradecer a senhora Michelle Bolsonaro por ter aceitado esse cargo e dizer pra vocês, estamos juntos, vamos vencer mais essa batalha e agradecer o presidente Bolsonaro, que deu a oportunidade a nós, de fazermos o maior partido do Brasil", enfatizou Costa Neto.

