Na manhã desta terça-feira (21), a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro tomou posse como presidente nacional do PL Mulher. A organização trata-se de um braço da sigla voltada para as parlamentares mulheres que compõem o Partido Liberal. A cerimônia aconteceu em Brasília, e contou com a presença de forma virtual do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).



O ex-mandatário, que está fora do país desde o final de 2022, se emocionou em discurso direcionado a esposa. "Hoje é um dia muito especial. Estamos ai com o PL Mulher. Obviamente que eu gostaria de estar presencialmente nesse evento ao lado da minha esposa e da minha família, mas a vida se faz em momentos felizes e momentos tristes. E tudo passa a ser ensinamento pára nós. E creio eu que esse momento difícil para todos os brasileiros teria que ser dessa forma. Por vezes temos que sofrer para darmos valor ao que esta em nosso lado", disse Bolsonaro no discurso.

Ao final, o ex-presidente mandou um abraço aos homens presentes e um "beijo nas mulheres". Michelle brincou com a fala, agradeceu o marido pelo apoio dado, e puxou um "Parabéns para você" para Bolsonaro em comemoração ao aniversário do ex-mandatário, finalizando com um "te amo, meu velho".

Valdemar Costa Neto, presidente do partido, iniciou a celebração sendo sucedido pelo líder da sigla na Câmara, Altineu Côrtes, pelo governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, e pelo senador Magno Malta (PL-ES). Os representantes do PL destacaram a importância feminina do partido.

O senador Malta, durante a fala, teceu alguns comentários de caráter transfóbicos: "a mulher é melhor que o homem porque nasceu com uma peça a mais. Algo que o homem nunca vai ter, nem com cirurgia (...) porque mulher tem útero".

Além dos representantes do PL, outras figuras políticas estiveram presentes, como o senador Flávio Bolsonaro (RJ), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (SP), os parlamentares Tiririca (SP), Maurício do Vôlei (SP), além das integrantes da bancada feminina da sigla, estavam Bia Kicis (DF), Silvia Waiãpi (AP) e Amália Barros (MT).

O convite para que a ex-primeira-dama assumisse o cargo aconteceu na metade de fevereiro, durante uma reunião com a bancada feminina do PL. O partido chegou a anunciar que "Michelle irá viajar o Brasil promovendo reuniões em grandes cidades, com o objetivo de atrair mais filiadas e aumentar a participação feminina na política".

O filho do ex-presidente, Eduardo Bolsonaro, disse em entrevista à coluna de Bela Megale que acredita que Michelle não possui planos de se candidatar a cargos eletivos, mas que ela está "entusiasmada com esse projeto de trabalhar na política partidária”. "Michelle tem todos os atributos e é muito bem quista pela população, além do público evangélico. É uma pessoa de expressão nacional. As mulheres merecem ser ouvidas cada vez mais pela nossa sociedade e têm muito a contribuir".

