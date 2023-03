Isac Nóbrega/PR - Jan/2019 O ex-presidente Jair Bolsonaro falando ao celular no início do mandato





O ex-presidente Jair Bolsonaro ( PL ) estipulou voltar para o Brasil em abril para iniciar o projeto de defender suas pautas. Ele recebeu garantias financeiras do Partido Liberal para fazer passeatas por vários municípios do país. Porém, lideranças da legenda, como Valdemar Costa Neto , não têm certeza se o antigo mandatário retornará no próximo mês.

Inicialmente, o ex-governante garantiu que ficaria nos Estados Unidos durante quatro meses, voltando apenas em abril. Só que ele passou a sofrer muita pressão de grupos de apoiadores para que antecipasse seu retorno e liderasse a oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Só que o ato terrorista de 8 de janeiro, em Brasília, o fez morrer de medo de ser preso e decidiu se manter no país norte-americano até o fim do primeiro semestre, esperando a poeira do caso abaixar.

Só que seu médico o informou que precisaria realizar mais um procedimento cirúrgico. Por causa dos valores, a cirurgia só pode acontecer no Brasil. Então Bolsonaro avisou para aliados que estava estudando a possibilidade de retornar entre fevereiro e março.

No fim de fevereiro, ele comunicou aos filhos que deixaria os Estados Unidos no dia 14 para chegar ao Brasil em 15 de março. Apoiadores passaram a noticiar a data em grupos de WhatsApp e canais do Telegram. O senador Flávio Bolsonaro também compartilhou a informação no seu perfil no Twitter.

No entanto, com o escândalo das joias, todos voltaram atrás. O ex-presidente demonstrou preocupação com o episódio e cancelou novamente seu retorno.

Agora o aviso é que Bolsonaro estará no Brasil no começo de abril para começar sua tour pelo Nordeste, com direito a motociata. Só que há caciques do PL que não conseguem acreditar.

PL dúvida de Bolsonaro

Lideranças do PL já possuem um planejamento para colocar em prática quando Bolsonaro pisar no Brasil. O partido bancará viagens e motociatas do ex-presidente para se fortalecer em todo país e saltar de 343 para 1 mil prefeituras em 2024.

Só que caciques da legenda não acreditam que o antigo mandatário estará no Brasil no mês que vem. A aposta é que Bolsonaro seguirá pelos Estados Unidos até o fim do primeiro semestre.

Por outro lado, tanto Michelle quanto os filhos do ex-presidente dão 100% de certeza que ele estará em solo brasileiro no próximo mês.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.