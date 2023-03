Armando Elizalde/Departamento de Defesa dos EUA Tanques de guerra

A União Europeia e os Estados Unidos anunciaram um novo envio de assistência militar adicional à Ucrânia na última segunda-feira (20). Os dois pacotes somam cerca de US$ 2,49 bilhões (R$ 13 bilhões).

O auxílio militar atende a um pedido de Kiev, capital da Ucrânia. A cidade estimou ainda que precisará de 350 mil projéteis por mês até o fim de 2023 para conter os bombardeios russos e contra-atacar.

A ajuda europeia teve a assinatura de 17 países do bloco: Alemanha, Áustria, Bélgica, Croácia, Chipre, Eslováquia, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Luxemburgo, Malta, Portugal, República Tcheca, Romênia e Suécia, além da Noruega.

A remessa da União Europeia será enviada em dois blocos:

1º bloco - € 1 bilhão R$ 5,6 bilhões) de financiamento compartilhado. As nações devem encaminhar estoques à Ucrânia até o final de maio;

2ª bloco– mais € 1 bilhão para encomendar novos projéteis. Os contratos desta remessa devem ser assinados até o início de setembro.

EUA

Os Estados Unidos anunciaram uma assistência militar adicional no valor de US$ 350 milhões (R$ 1,8 bilhão) para a Ucrânia.

O secretário de Estos do país norte-americano, Antony Blinken, disse em nota que o pacote inclui munições, mísseis, canhões, veículos de combate, armas antitanque, barcos fluviais e outros equipamentos.

“A Rússia sozinha poderia terminar a guerra hoje. Até que o faça, permaneceremos unidos juntos à Ucrânia pelo tempo que for necessário”, afirmou Blinken.

