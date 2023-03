Divulgação/PL - 03.10.2022 Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle durante evento





A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro chega ao Brasil nesta segunda-feira (20) e será empossada presidente do PL Mulher na terça (21) em um mega evento que será promovido pelo partido. Valdemar Costa Neto prometeu colocá-la em um “pedestal”, mas o ex-presidente Jair Bolsonaro deu ordens para a esposa.

O casal ficou junto nos últimos dias nos Estados Unidos e o antigo governante do Brasil fez algumas exigências para Michelle. Ele evidenciou que tem como foco disputar as eleições de 2026 e não quer ter que disputar protagonismo com nenhum outro político de direita, nem mesmo com a esposa.

Por isso ele determinou que a ex-primeira-dama não falasse sobre candidatura. Bolsonaro falou que o tema será discutido quando sua situação com a justiça for resolvida. Se ficar inelegível, pensará se a esposa deverá substituí-lo. Caso consiga manter seus direitos políticos, cogitará se Michelle tem perfil para concorrer ao cargo de governadora ou senadora pelo Distrito Federal ou Rio de Janeiro.

Outra ordem dada pelo ex-presidente foi que a esposa não viaje pelo Brasil enquanto ele não retornar. A preocupação é que Michelle ganhe muita popularidade e consiga se destacar sem ele. O plano é que Bolsonaro siga como o principal nome da direita brasileira.

A ex-primeira-dama concordou com os pedidos do marido e avisou aos dirigentes do PL que todos devem manter o plano de fazer o seu marido retornar para a cadeira do Poder Executivo federal.

O casal garantiu que fará enorme esforço para que Bolsonaro esteja no Brasil em abril. O Partido Liberal prometeu que trabalhará nos bastidores para impedir que o ex-presidente seja preso, mesmo que seja por algumas horas, como ocorreu com Michel Temer (MDB-SP) logo após deixar à Presidência da República.

Bolsonaro e Michelle fizeram às pazes

Bolsonaro estava incomodado com o protagonismo conquistado por Michelle. Sua fúria atingiu o ápice ao escutar que Valdemar tinha planos para fazer a ex-primeira-dama a substituta dele na disputa presidencial.

Ao se encontrar com a esposa nos Estados Unidos, escutou que não há qualquer articulação da parte dela para substituí-lo. Dessa forma, os dois se entenderam e fizeram às pazes.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.