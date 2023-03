Montagem iG / Imagens: Tânia Rêgo/Agência Brasil e Marcelo Camargo/Agência Brasil Alexandre de Moraes autorizou retorno de Ibaneis ao cargo de governador do DF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou, nesta quarta-feira (15), o retorno de Ibaneis Rocha (MDB) ao cargo de governador do Distrito Federal. Ibaneis estava afastado do posto desde janeiro , após os atos antidemocráticos em Brasília .

Na decisão, Moraes escreveu que os relatórios de análise da Polícia Judiciária não mostram indícios de que o governador estaria tentando dificultar as investigações ou destruir evidências em relação aos atos golpistas .

"O momento atual da investigação — após a realização de diversas diligências e laudos — não mais revela a adequação e a necessidade da manutenção da medida, pois não se vislumbra, atualmente, risco de que o retorno à função pública do investigado Ibaneis Rocha Barros Júnior possa comprometer a presente investigação ou resultar na reiteração das infrações penais investigadas", afirmou Moraes .

A decisão do ministro do Supremo seguiu parecer do subprocurador-geral, Carlos Frederico Santos, que defendeu o retorno de Ibaneis ao governo do Distrito Federal. Para a Procuradoria-Geral da República (PGR), o governador não interferiu nas apurações que estavam em andamento .

Ibaneis Rocha foi afastado do posto no fim da noite do dia 8 de janeiro de 2023, após os atos de vandalismo que deixaram os prédios dos Três Poderes completamente depredados, em Brasília . Na ocasião, o Congresso Nacional, o STF e o Palácio do Planalto tiveram vidros quebrados, estrutura danificada e objetos vandalizados .

À época, Moraes apontou o descaso e conivência de Ibaneis, à frente do governo do DF , com a organização dos atos, citando diretamente o ex-secretário de Segurança Pública Anderson Torres, hoje preso pela Polícia Federal .

No dia dos ataques, Ibaneis chegou a gravar um vídeo pedindo desculpas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e aos demais poderes pelos atos.

Depois do afastamento, Ibaneis disse respeitar a decisão de Moraes . "Respeito a decisão do Ministro Alexandre de Moraes, mas reitero minha fé na Justiça e nas instituições democráticas. Vou aguardar com serenidade a decisão sobre as responsabilidades nos lamentáveis fatos que ocorreram em nossa Capital", disse Ibaneis em nota.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.