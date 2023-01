Reprodução/Twitter Ibaneis prestou depoimento na Polícia Federal

O governador afastado do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) é investigado no inquérito do Ministério Público Federal , que apura a conduta de autoridades públicas durante ataques terroristas em Brasília, no dia 8 de janeiro.

O telefone celular de Ibaneis Rocha (MDB) foi entregue à Polícia Federal (PF) no início da tarde , segundo a defesa do governador afastado. Ibaneis também foi alvo de uma operação da Procuradoria-Geral da República na última sexta-feira (20) .

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão no Palácio do Buriti, na casa e no escritório de advocacia de Ibaneis e na sede da Secretaria de Segurança Pública (SSP). O governador afastado no Piauí retornou à capital federal neste último domingo.

