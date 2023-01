Reprodução Ibaneis Rocha pediu desculpas a Lula por conta dos atos bolsonaristas em Brasília

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, publicou um vídeo nas redes sociais pedindo desculpas ao presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pela destruição causada por apoiadores do ex-mandatário Jair Bolsonaro na tarde deste domingo (8).

"Quero me dirigir aqui primeiramente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para pedir desculpas pelo que aconteceu hoje na nossa cidade, à presidente do Supremo Tribunal Federal e ao meu amigo querido Arthur Lira (presidente da Câmara dos Deputados) e ao meu amigo Rodrigo Pacheco (líder do Senado)", começa dizendo o governador.

Segundo Ibaneis, os bolsonaristas "são vândalos, terroristas, que terão de mim todo o efetivo combate para que sejam punidos".

"Isso o que ocorreu é inaceitável", pontuou.

🚨GRAVE: O governador do DF, Ibaneis Rocha, se pronunciou e pediu desculpas ao presidente Lula pelo dia de hoje.

pic.twitter.com/NK45UKpB8v — CHOQUEI (@choquei) January 8, 2023





Apesar da fala, o governador está sendo muito pressionado por conta da pouquíssima atuação da Polícia Militar do DF para conter os terroristas.

Diversas imagens nas redes sociais mostram os agentes conversando e até escoltando os bolsonaristas antes da invasão - e fazendo nada para tentar conter as invasões.

Até por conta disso, Lula determinou a intervenção federal na segurança de Brasília, tomando controle da defesa da cidade - que é, por lei, responsabilidade do DF.