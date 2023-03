Reprodução/Instagram PSDB realizou a primeira reunião sob a presidência de Eduardo Leite





Executivos do PSD reuniram-se presencialmente pela primeira vez, nesta quarta-feira (1), desde que Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, assumiu o cargo de presidente da legenda. O encontro foi realizado em Brasília.

De acordo com o partido tucano, a reunião organizada na capital federal teve como um dos tópicos discutidos a realização de seminários onde o principal objetivo será a "reconexão" da legenda com a sociedade.

"Entre os temas discutidos, destaque para a realização, em breve, dos seminários para buscar a reconexão do partido com a sociedade, a partir de análises e discussões profundas, junto aos líderes e filiados, das principais urgências do Brasil", informou o PSDB nas suas redes sociais.





A legenda informou em novembro de 2022 que Eduardo Leite assumiria a presidência no dia 2 de fevereiro deste ano. Ele passou a ser cogitado para comandar o PSDB desde a desistência de João Doria da corrida presidencial.

Com o fim das eleições 2022, o PSDB fez a menor bancada da sua história na Câmara, não elegeu nenhum senador, perdeu o governo de São Paulo, principal estado do Brasil, além de não ter tido candidato na disputa pela presidência da República.





Os maus resultados respingaram em Bruno Araújo. Na avaliação interna feita por lideranças tucanas, o ex-presidente nacional do partido não se posicionou diante da polarização. Uma ala defendia que a legenda embarcasse na campanha de Jair Bolsonaro (PL), enquanto outro grupo queria a adesão a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

