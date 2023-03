Reprodução Fernando Holiday





O vereador Fernando Holiday (Republicanos-SP) tem feito uma série de críticas ao MBL ( Movimento Brasil Livre ) desde o fim do ano passado. Porém, o seu antigo grupo tem evitado rebatê-lo, fazendo leves comentários sobre os temas levantados pelo novo membro do bolsonarismo. O núcleo duro que apoia o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) já trabalha para dar protagonismo aos ataques feitos pelo parlamentar ao movimento.

Holiday entrou no MBL em 2015 e se tornou uma das principais lideranças do grupo, sendo um dos primeiros integrantes a ocupar um cargo público. No período em que esteve no movimento, foi responsável por protagonizar uma série de debates com opositores.

Porém, em 2020, ele comunicou sua saída do Movimento Brasil Livre e sua ida para o Partido Novo. Na ocasião, Holiday justificou que a entidade seguiria um caminho que não defenderia algumas pautas que o parlamentar gostaria de debater, como o espaço da comunidade LGBTQIA+ dentro da direita brasileira.

Da sua saída até a eleição de 2022, Fernando foi muito crítico do governo Bolsonaro, assim como o MBL. No entanto, após não ser eleito deputado federal, ele passou a integrar o pensamento bolsonarista e mirou suas críticas ao movimento, acusando seus ex-colegas de serem de centro-esquerda.

Holiday chegou a tirar foto com Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) na campanha do segundo turno da corrida eleitoral de São Paulo. No entanto, o núcleo duro que apoia o ex-presidente da República não comprou o discurso do vereador e resolveu não dá-lo muito espaço por causa dos problemas do passado.

Só que o parlamentar passará a ganhar mais espaço nas redes bolsonaristas por causa dos ataques que ele vem promovendo ao MBL. Apesar dos apoiadores de Bolsonaro estarem focados em fazer oposição ao governo Lula, há uma ordem para que não se permita que outra força de direita consiga protagonizar o debate contra os petistas.

O que pensa o MBL?

Publicamente, Renan Santos, líder do movimento, afirmou que não ficará rebatendo os ataques do ex-companheiro. Ele evidenciou inúmeras vezes sua chateação com Holiday e garante que, caso o vereador se arrependa das declarações recentes, o MBL estará aberto para recebê-lo de volta.

Em contato com a coluna, o MBL afirmou que “sendo verdade, lamentamos a postura do vereador, que era um proeminente crítico de Bolsonaro enquanto integrava nosso quadro de figuras públicas. A única coisa que poderão extrair dele, dadas as suas recentes manifestações, é a acusação infantil de que somos de centro-esquerda, algo que nem ele acredita. Enquanto Holiday diz isso, na esquerda estão dizendo que o movimento está se tornando ‘nacionalista’”.

Entramos também em contato com Fernando Holiday, mas ainda não tivemos um retorno. Caso ele se manifeste, a reportagem será atualizada.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.