Guerreiro/Agência ALRS Eduardo Leite toma posse do governo do RS

Eduardo Leite (PSDB) tomou posse neste domingo (1º) como primeiro governador reeleito do Rio Grande do Sul, em cerimônia na Assembleia Legislativa, em Porto Alegre.



Leite chegou ao evento acompanhado de seu namorado, Thalis Bolzan, e exaltou a presença de seus familiares na plateia. "Família é uma base para que a gente se sustente. Sou muito feliz por ter ao meu lado o Thalis. Ele me estimula e me dá força", afirmou.

Durante a campanha eleitoral, Leite foi atacado por seu adversário, Onyx Lorenzoni (PL), que chegou a dizer que, caso ele fosse eleito, o estado teria uma "primeira-dama de verdade". "O povo tomou essa decisão entendendo que a vida pessoal no fim das contas é sobre o amor. Isso não foi um assunto na campanha, quando tentaram fazer disso um assunto, houve o repúdio da população e o que importa é o sentimento que a gente carrega dentro de cada um de nós. E o meu é de muito amor pelo Thalis e pelo povo do Rio Grande do Sul", afirmou Leite neste domingo.

Em seu discurso oficial, o governador relembrou feitos do seu governo e disse que, no próximo mandato, pretende "alinhar o Rio Grande do Sul ao que buscam os jovens, os novos talentos: um estado vibrante, que estimula a criatividade, que acolhe a diversidade e fomenta novas tecnologias do empreendedorismo".



Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.