A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) afirmou nesta quinta-feira (16) que as teorias bolsonaristas sobre a invasão aos prédios dos Três Poderes em Brasília são iguais as “histórias de óvnis”. Ela defende que seja criada uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar o ato terrorista que ocorreu em 8 de janeiro deste ano.

Em entrevista ao UOL, a parlamentar tratou como “absurda” a teoria de que Lula autorizou a invasão aos Três Poderes. “Parece história de óvnis, de quem conspira o tempo inteiro e busca narrativas absurdas para dar sustentação a suas teses. É um absurdo dizer que o governo deixou acontecer. É a mesma história de que a Terra é plana”, comentou.

"Vimos algo extremamente planejado e o governo federal não podia atuar acima do governo do Distrito Federal. Então essa tese é um horror”, completou.

Erika desaprovou o comportamento do Exército no dia 8 de janeiro . Ela afirmou que o órgão se omitiu, facilitando a entrada de golpistas. “Há relatos de que foram acionadas as bases e que os comandantes responderam que não iriam atuar. Ficaram de braços cruzados", opinou.

“A democracia sempre corre risco. Nos próximos quatro anos podemos passar um pouco mais tranquilo, mas não acredito que essa corja tenha aceitado e voltado do buraco de onde saiu. Imagino que estejam conspirando o tempo todo, tentando voltar ao Poder”, completou.

Erika Hilton nega ter sido procurada por Lira

A deputada negou que tenha sido procurada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para receber emendas. Na avaliação da parlamentar, há temas mais importantes para serem debatidos.

"Não recebi proposta. Claro que compreendemos a importância das emendas. É um direito constitucional, mas não precisava estar na mesa de negociações neste momento. A legislatura começou a 16 dias, talvez tenha uma precipitação”, comentou.

Hilton é uma deputada novata, então não consegue indicar emendas, pois o Orçamento foi fechado antes dela assumir o mandato. Porém, na disputa da Presidência da Câmara, Lira prometeu aos parlamentares mais novos que eles teriam permissão para enviar dinheiro para projetos.

Recentemente, Lula enviou verba para que Lira possa contemplar os novos parlamentares. Na opinião de Erika, isso não é compra de votos. “É governabilidade. Sabemos da dificuldade do Congresso”, comentou.

"[A distribuição de emendas] é um gesto do governo de tentar organizar para que consiga se movimentar. É diferente do que ocorreu com o orçamento secreto. Tenho certeza que o governo Lula não vai continuar com essa prática criminosa, nefasta, corrupta”, concluiu.





