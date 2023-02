REPRODUÇÃO/AGÊNCIA BRASIL Eduardo Paes (PSD)

O prefeito do Rio de Janeiro , Eduardo Paes (PSD) , chamou o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de "estranho" nas redes sociais ao discutir com o presidente da Petrobras , Jean Paul Prates .

Paes parabenizou a Petrobras por ter retornado ao trabalho presencial na sede da empresa, localizada no centro do Rio. Nos comentários da publicação, Prates agradeceu o elogio do prefeito, mas reclamou que os alagamentos na capital devido às chuvas provocaram transtornos na sede da empresa.

"Querido prefeito, obrigado pelo apoio! Especialmente para que nossa sede não sofra mais alagamentos como nos últimos dias. Bueiros limpos já serão um grande avanço. O expediente segue respeitando os interesses da companhia e trabalhadores. Viva o Rio e conte conosco", escreveu Jean Paul Prates.

O prefeito do Rio rebateu então a crítica, dizendo que uma auditoria em relação aos investimentos na sede da estatal poderia ser feita, além da drenagem da região.

"Querido amigo, a fortuna que o governo dos nossos companheiros gastou com essa nossa sede nova incluía a drenagem da região inteira. Incluindo piscinão. Será que pagaram e não fizeram? Topa uma auditoria? Será que vai ser bom?", postou o prefeito carioca.

Momentos depois, Eduardo Paes publicou o diálogo com Prates e chamou o atual governo de "estranho". No entanto, ele logo apagou a postagem.

"Governo estranho... Até elogio nega... Eu hein...", tinha escrito o prefeito.

Reprodução: Twitter - 16/02/2023 Post apagado por Eduardo Paes

O membro do PSD apoiou Lula nas eleições de 2022.

