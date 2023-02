Reprodução - 16.02.2023 Karine Silva dos Santos ao lado do ex-ministro bolsonarista Abraham Weintraub

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ) nomeou dois servidores ligados a ex-ministros da gestão de Jair Bolsonaro (PL). Eles são considerados, por funcionários do Ministério da Educação, aliados do bolsonarismo.

As nomeações foram aprovadas pelo atual ministro da Educação, Camilo Santana, no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação ( FNDE ), que é uma das frentes mais relevantes da pasta.

A ex-presidente do FNDE na gestão Bolsonaro Karine Silva dos Santos foi nomeada para o cargo de coordenadora-geral de Desenvolvimento e Melhoria da Escola da Diretoria de Ações Educacionais.

Ela já chegou a postar fotos com a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, além de participar de uma gravação com o ex-ministro Abraham Weintraub. Segundo alguns funcionparios do MEC, Karine é aliada fiel da família Bolsonaro.

Já a outra nomeação foi a de Estevão Perpétuo Martins para o cargo de substituto eventual do posto de coordenador-geral de Infraestrutura Educacional, da Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais do FNDE.

Estevão foi assessor de secretário-executivo do MEC na gestão de Milton Ribeiro, ex-ministro que chegou a ser preso pela PF por supostos desvios na pasta após escândalos. Ele também já usou as redes sociais para criticar a imprensa.

As nomeações de Karine e Estevão ocorrem na semana em que o presidente Lula afirmou que equipes do governo federal ainda não foram montadas porque é preciso retirar bolsonaristas "escondidos".

De acordo com o mandatário, a responsabilidade de exonerar apoiadores do governo Bolsonaro é do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT).

