O Senado Federal inicia, nesta quarta-feira (1), a eleição para a Mesa Diretora da Casa. A votação acontecerá no mesmo dia em que os 27 senadores eleitos em outubro de 2022 tomam posse dos respectivos cargos.

As eleições da Mesa Diretora ocorrem a casa dois anos, e os políticos escolhidos exercerão o mandato entre 2023 e 2025. A votação tem o objetivo de eleger o presidente, dois vice-presidentes e quatro secretários titulares. Também serão escolhidos quatro suplentes.

As sessões são abertas com um quórum mínimo de 14 senadores, o que equivale a um sexto da composição da Casa. Já a votação deve ser iniciada apenas com a presença sa maioria absoluta dos parlamentares, ou seja, 41 senadores. Os votos são secretos e se dão por meio de cédulas impressas.





Reuniões preparatórias em 1° de fevereiro

As atividades do Senado no dia 1° de fevereiro são divididas em reuniões preparatórias, todas realizadas no Plenário. A primeira delas tem início previsto para 15h, e se treta da posse dos 27 parlamentares eleitos no pleito do ano passado.

A segunda reunião preparatória será para eleger o presidente do Senado. Rodrigo Pacheco (PSD-MG), atual líder da Casa, deve presidir o início da sessão. Contudo, para se declarar candidato, ele deverá passar a presicência para o vice-presidente, Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB).

Os senadores serão chamados um a um para exercer o sufrágio, e a ordem se dará de acordo com a idade dos estados que os parlamentares presentam, começando pelas unidades federativas mais antigas.

Será eleito o presidente da Mesa Diretora do Senado aquele que obtiver maioria absoluta dos votos, ou seja, aquele que for votado por, ao menos, 41 parlamentares.

A terceira e última reunião preparatória será destinada à escolha dos demais integrantes da Mesa Diretora. A eleição dos vice-presidentes, secretários e suplentes se dá, normalmente, por meio de negociações parlamentares.

Se um terço dos senadores concordarem, a terceira reunião acontecerá ainda na quarta-feira. Caso contrário, ela será realizada na quinta-feira (2), com início previsto para 10h.

Candidatos à Presidência da Casa

Qualquer senador pode se candidatar para a eleição de presidente da Câmara, contudo, aqueles que não têm apoio de partidos ou de blocos de parlamentares geralmente não atingem quantidades signifiactivas de blocos.

A disputa pela Presidência da casa deve ser centralizada em Rodrigo Pacheco, que busca a reeleição, e Rogério Marinho (PL-RN). A expectativa é a de que o atual líder do Senado sejá reeleito.





Entretanto, Marinho vem crescendo e conquistando bastante apoio nos últimos dias. PL, PP, e Republicanos formam o maior bloco de apoio ao bolsonarista, com 23 votos garantidos. Ele espera ainda conquistar votos de PSD, MDB e União, e outros quatro parlamentares de fora do bloco principal já informaram que votarão no senador.

Já Pacheco tem o apoio confirmado de PT e PDT, que juntos têm 12 senadores. PSD, MDB, PSB, Cidadania e Rede também devem votar no atual presidente do Senado, o que lhe dá vantagem no primeiro turno das eleições.

