Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Lula e Pacheco

Não há como apontar vencedor em uma disputa onde o jogo é secreto e as releções envolvem políticas envolvem poder. Na disputa à presidência do Senado, os dois principais candidatos, o atual presidente e candidato à reeleição, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) , e o senador Rogério Marinho (PL-RN) , estão isolados na liderança, com uma vantagem, é claro, do atual presidente. O senador Eduardo Girão (Podemos-CE) segue na corrida, porém não apresenta chances.

O pleito, que acontece nesta quarta-feira, 1º de fevereiro, exige ao vencedor conquistar no mínimo 41 votos dos senadores. Se nenhum candidato alcançar os votos necessáros, a votação segue para segundo turno.

O favorito, Pacheco, representa os senadores da 'base aliada' ao governo Lula e junto os senadores do 'centrão'. Já Marinho é ex-minitro de Jair Bolsonaro e angaria votos da oposição.

Os aliados do candidato à reeleição somam 40 votos

PSD: 14 senadores

MDB: 10 senadores

PT: 9 senadores

PDT: 3 senadores

PSB: 2 senadores

Cidadania: 1 senador

Rede: 1 senador

Por outro lado, a oposição bolsonarista já conta com 23 votos.

PL: 13 senadores

PP: 6 senadores

Republicanos: 4 senadores

Ainda não declararam voto abertamente o União Brasil (10) senadores, Podemos (5) senadores e o PSDB (3) senadores.

Como a votação para presidente do Senado é secreta e não obriga cada senador revelar seu voto, o medo de traições e 'debandadas' sempre ronda na cabeça dos articulistas. As apostas para candidato do PL virar o jogo estão focadas nos partidos que ainda estão em cima do muro. Resta saber, se ainda dá tempo da oposição barbanhar os votos necessários para virar o jogo.

