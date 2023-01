Divulgação/Força Aérea Brasileira FAB entregou mais de 1,3 toneladas de cestas básicas aos Yanomami

Nesta segunda-feira (30), a Fundação Oswaldo Cruz ( Fiocruz ) informou que medicamentos contra a malária que deveriam ter sido destinados ao povo Yanomami foram desviados para garimpeiros que atuam ilegalmente no território. A instituição formalizou uma denúncia junto ao Ministério da Saúde , que está investigando o caso.

A Fiocruz afirma, em nota, que no dia 18 de janeiro o Instituto de Tecnologia em Fármacos encaminhou um ofício à Coordenação Geral de Assistência Farmacêutica e Medicamentos Estratégicos, do Ministério da Saúde, para notificar o órgão sobre a comercialização ilegal de um lote de medicamento (artesunato + mefloquina) produzido pelo Instituto para o tratamento da malária.

“No dia 18 de janeiro, o Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos/Fiocruz) enviou um ofício à Coordenação Geral de Assistência Farmacêutica e Medicamentos Estratégicos, da Secretaria de Ciências, Tecnologias e Insumos Estratégicos (MS), para notificar o órgão a respeito de informações sobre a comercialização ilegal de um lote de medicamento (artesunato + mefloquina) produzido pelo instituto para o tratamento de malária. O medicamento em questão estaria sendo vendido por garimpeiro em localidade próxima ao território indígena yanomami”, diz o texto do documento.

O remédio estaria sendo vendido por garimpeiros num local próximo ao território indígena Yanomami. A instituição não informou quantas pessoas poderiam ter sido medicadas com o lote desviado.

Ainda de acordo com a Fiocruz, o lote foi integralmente entregue ao Centro de Distribuição e Logística do Ministério da Saúde.

Procurado, o Ministério da Saúde informou que “está apurando a denúncia e irá investigar junto aos órgãos competentes”.

