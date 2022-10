Jefferson Rudy/Agência Senado - 13/06/2022 PL terá a maior bancada do Senado a partir de 2023

O PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, terá a maior bancada do Senado Federal a partir de 2023. Após as eleições gerais deste domingo (2), a sigla elegeu 8 novos senadores, e assim passará a ter 14 das 81 cadeiras.



PSD (12 senadores), MDB (10), União Brasil (10) e PT (9) completam o top-5 das maiores bancadas do Senado. Neste ano, os eleitores escolheram 27 novos senadores, que se somarão aos outros 54 que foram eleitos em 2018 e têm mandatos até 2027.

O União Brasil anunciou neste sábado (1º) fusão partidária com o Progressistas, o que criaria uma bancada de 16 senadores, superando o PL.

Nas eleições de 2026, os eleitores votarão em dois senadores por estado, trocando (ou mantendo, eventualmente) as 54 cadeiras que não foram alteradas em 2022.

Confira a lista de senadores eleitos pelo PL hoje

Espírito Santo: Magno Malta;

Goiás: Wilder Morais;

Mato Grosso: Wellington Fagundes (reeleito);

Rio de Janeiro: Romário (reeleito);

Rio Grande do Norte: Rogério Marinho;

Rondônia: Jaime Bagattoli;

Santa Catarina: Jorge Seif; e

São Paulo: Marcos Pontes.

Além deles, Carlos Portinho (PL-RJ); Carlos Viana (PL-MG); Flávio Bolsonaro (PL-RJ); Jorginho Mello (PL-SC); Marcos Rogério (PL-RO) e Zequinha Marinho (PL-PA) seguem compondo a bancada do partido na Casa.

Legislativo 'dominado' pela direita

Neste domingo, além de impedir a derrota no primeiro turno prevista pelos institutos de pesquisa, o bolsonarismo ampliou sua dominação no Legislativo, com ainda mais cadeiras na Câmara e no Senado.

Em comparação com o PT, o PL cresceu mais. Se o partido de Lula passou de 7 para 9 senadores, o PL saltou de 6 para 14. Podemos, PSDB e PTB perderam duas cadeiras, ficando atrás apenas do MDB, que perdeu 3 cadeiras - de 13 para 10.

As bancadas do Senado após eleição de hoje