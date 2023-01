Edilson Rodrigues/Agência Senado Funcionários fazem limpeza e reforma no Plenário do Senado, que também foi invadido e está pronto para a posse dos novos senadores no dia 1º

O custo das obras de recuperação do Senado devem ficar entre R$ 3 e R$ 4 milhões, informou a diretora-geral do Senado, Ilana Trombka , à agência Senado .

O local, que foi vandalizado durante os atos golpistas no dia 8 de janeiro, passou por uma reforma nas últimas semanas para conseguir receber na próxima quarta (1º) a solenidade de posse dos senadores eleitos e a abertura do Ano Judiciário , no dia 2. A reparação deve ser finalizada ainda hoje.

Edilson Rodrigues/Agência Senado Equipe de manutenção substitui vidros quebrados pelos vândalos na invasão ao Senado

A cerimônia, que será realizada no Plenário da Casa, receberá os 27 senadores eleitos em outubro e terá início por volta das 15h desta quarta (1º).

Segundo o diretor da Secretaria de Infraestrutura do Senado (Seinfra), Nélvio Dal Cortivo, as obras de recuperação, só na parte de engenharia, devem ficar em torno de R$ 1 milhão -- o valor não inclui equipamentos de segurança e obras de arte.

Já o reparo das obras que compunham o acervo acervo histórico do local, ficará também em cerca de R$ 1 milhão -- 14 obras danificadas pelo vândalos golpistas, apontou a gestão.

Fonte: Agência Senado Equipe substitui vidros quebrados pelos vândalos na invasão ao Senado

A expectativa é de que as obras durem, no máximo, até o final de fevereiro, já que a Seinfra trabalha na recuperação dos locais atingidos pelos golpistas desde o dia da invasão terrorista.

Até a semana passada, segundo o secretário-geral da Mesa, Gustavo Sabóia, quase todos os estragos foram recuperados -- o que não irá, segundo ele, comprometer a cerimônia de posse dos senadores eleitos, no dia 1º, ou a abertura do Ano Legislativo, no dia 2.

