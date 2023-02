Reprodução/Twitter Nikolas Ferreira Nikolas Ferreira na cerimônia de posse dos deputados eleitos em 2022

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) compareceu à cerimônia de posse dos parlamentares eleitos em 2022 na Câmara , nesta quarta-feira (1), com placas que atacam o presidente Lula (PT) e também o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Nas suas redes sociais, o deputado posou para uma foto com uma placa que contém os escritos "Fora Lula!". Além disso, ele postou um vídeo onde aparece com um outro objeto escrito "Pacheco não".

"Pessoal, primeiro dia aqui. Pediram para chegar na tranquilidade e a gente fez umas plaquinhas. 'Pacheco não' e 'fora Lula'. Vamo pra cima, porque a paz não vai ter aqui, vai ter guerra". Fizeram quatro anos de guerra contra a gente, agora chegou a época da colheita", disse o parlamentar na sua conta oficial do Twitter.





Os ataques a Pacheco dizem respeito à eleição para o cargo de presidente do Senado Federal, que acontece nesta quarta-feira (1) . O senador tenta a reeleição e tem Rogério Marinho (PL-RN) como seu principal adversário.

As redes sociais de Nikolas estavm bloqueadas até a última terça-feira (31), em razão de uma determinação de Alexandre de Moraes, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal). Ele é alvo de uma investigação sobre suspeita de envolvimento com os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro.

Ele é aliado do ex-chefe do Executivo Federal, Jair Bolsonaro (PL), e foi o deputado federal eleito com o maior número de votos da história de Minas Gerais.

