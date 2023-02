O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou da abertura dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal em 2023 e defendeu a boa relação entre os três poderes. O chefe do Executivo federal afirmou que é fundamental que as autoridades sigam a Constituição Federal e defendam a democracia do Brasil .

“O povo brasileiro não quer conflitos entre as instituições. Não quer agressões, intimidações nem o silêncio dos poderes constituídos. O povo brasileiro quer e precisa, isso sim, de muito trabalho, dedicação e esforços dos Três Poderes no sentido de reconstruir o Brasil”, afirmou o petista.

“A Constituição de 1988 assegurou amplos direitos. Cabe a nós tirar do papel este conjunto de direitos, assegurando a todos o acesso a uma vida digna, à educação e saúde, à renda, trabalho e oportunidades, à liberdade e ao desenvolvimento sustentável”, acrescentou.

Lula relembrou a última vez que participou da abertura dos trabalhos do judiciário. Ele relatou que defendeu a democracia, mas que o país seguiu em um sentido contrário.

“Quando tive a honra de participar da solenidade de abertura do ano judiciário de 2010, afirmei que nossa geração de governantes e de magistrados tinha uma nobre missão: deixar, para os que estão por vir, um ambiente democrático ainda mais sólido”, comentou o presidente.

Na sequência, ele lamentou o ataque contra a democracia. Lula falou que ficou estarrecido com as ações de vandalismo promovidas por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) contra os prédios dos Três Poderes.

“Nem eu, nem as senhoras e os senhores, poderíamos imaginar a escalada de ataques às instituições e à democracia nos anos recentes, que culminou com o bárbaro atentado às sedes dos três Poderes”, declarou.

Lula confessa que ficou estarrecido com destruição nos prédios dos três poderes

Lula relembrou que convidou os governadores para fazer uma reunião de emergência para que todas as autoridades defendessem a democracia. Ele destacou que todos ficaram indignados com os ataques feitos por bolsonaristas contra as sedes do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e STF.

“Assim como qualquer pessoa que preza a Constituição e a democracia, me senti profundamente indignado ao visitar esta Casa, ao lado de governadores de todo o Brasil, logo na noite seguinte aos ataques terroristas”, pontuou.

