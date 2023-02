O Dia Joice Hasselmann

A ex-deputada do PSDB de São Paulo Joice Hasselmann afirmou na tarde desta quarta-feira (1º) que o diretório municipal do partido "armou um circo ilegal e simulou uma expulsão". Ainda de acordo com a ex-parlamentar a informação "só existiu num factóide" ao classifica a nota como "malandra" para criar uma Fakenews para imprensa do país.



"O presidente da PROVISÓRIA do PSDB municipal armou um circo ilegal e simulou uma expulsão que só existiu num factóide de uma nota malandra para criar uma Fakenews para imprensa", disse em uma de suas redes sociais.

Segundo a ex-parlamentar, ela já havia pedido a desfiliação do partido.

"Ontem mesmo pedi a desfiliação do partido diretamente à executiva estadual da sigla (segundo documento anexo). Imediatamente o juiz da 6a zona eleitoral de SP foi comunicado. Os trâmites legais foram seguidos. Minha decisão de sair do partido foi tomada há mais de um mês", afirmou.

"Que fique claro que, se eu não tivesse pedido minha desfiliação, o partido - em tendo motivos - poderia até discutir um processo de expulsão, mas para isso a lei deve ser observada. Eu deveria ter sido intimada a apresentar defesa e deveria ser formalmente convocada para o ato."

"Assim, a suposta “expulsão” é absolutamente ilegal, pois não houve o contraditório. E, como não se pode expulsar quem não está mais filiado e todo o teatro foi montado apenas para causar desgaste, comunico que processarei por danos morais o presidente municipal da sigla."

"É vergonhoso q um dirigente partidário - caso de Fernando Alfredo - aja como moleque abobado q faz qualquer coisa para ter um espaço na mídia. O irresponsável usou o diretório do @PSDBoficial

e todos os que o compõe para cometer um ato ilegal. Agora terá que se ver com a justiça", concluiu.

Entenda o caso

Na noite desta terça (31), o diretório municipal do PSDB de São Paulo informou em uma nota que havia expulsado a ex-deputada federal Joice Hasselmann. Hasselmann não foi reeleita em 2022 e deixa a Câmara a partir desta quarta-feira (1º).

A parlamentar desferiu diversas críticas aos tucanos e chegou a anunciar sua saída do PSDB em suas redes sociais.

Acabo de comunicar ao presidente estadual do PSDB minha decisão de deixar o partido. Entrei no PSDB com a vontade de ajudar na renovação do partido, na construção de um novo @PSDBoficial . Infelizmente não foi assim. Agradeço aos colegas e ao PSDB por esse breve tempo juntos. — Joice Hasselmann (@joicehasselmann) January 31, 2023

Mas, o diretório municipal tucano acabou antecipando sua expulsão em publicação de uma nota retrucando ataques à ex-aliada.

“A entrada dela no partido foi objeto de inúmeros pedidos de impugnação desde o anuncio de sua filiação, sua postura arrogante e a forma como sempre tratou pautas e princípios caros ao PSDB sempre trouxe desconforto a quem é tucano/tucana por convicção não por conveniência”, diz a nota.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG .