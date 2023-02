Reprodução: Senado Federal Benedito de Lira

O pai de Arthur Lira (PP-AL) , o ex-senador Benedito de Lira (PP) , desmaiou durante a cerimônia de posse da Câmara dos Deputados que ocorre nesta quarta-feira (1). Ele foi socorrido por brigadistas e atendido pela equipe médica da Casa.

Benedito logo recuperou a consciência e foi encaminhado de ambulância a um hospital privado de Brasília.

Arthur Lira, que estava na Mesa da presidência quando foi avisado que o pai estava passando mal. O deputado, então, disse: "É meu pai" e logo acionou o departamento médico da Casa. Ele deixou a sessão para acompanhar Benedito.

A sessão foi suspensa por cerca de 15 minutos e retomada às 11h conduzida temporariamente por Átila Lins (PSD-AM), deputado que tem mais mandatos na Câmara. Arthur Lira retornou às 11h20 ao plenário e foi aplaudido pelos parlamentares.

O pai de Arthur Lira é atualmente prefeito de Barra de São Miguel, na região metropolitana de Maceió, capital de Alagoas.

Eleição na Câmara

A Câmara dos Deputados elege o presidente da Casa pelos próximos dois anos nesta quarta-feira (1) . O atual presidente da Câmara, Arthur Lira, tenta a reeleição.

Os deputados votam também para escolher dez nomes para ocupar cargos da Mesa Diretora. Assim que o resultado para a presidência da Casa for anunciado, o eleito anuncia os vencedores das demais vagas na mesa.

Os partidos têm até às 13h para comunicar à Mesa Diretora a formação de blocos parlamentares. Para isso, é considerado a distribuição das vagas na Mesa Diretora, responsável pela condução dos trabalhos legislativos e a administração da Casa.

Às 14h, com os blocos formados, haverá um consenso entre os líderes para definir qual cargo cada partido concorrerá na Mesa Diretora. Lembrando que partidos maiores têm direito a fazer as escolhas.

Às 15h30 o prazo para o registro de candidaturas se encerra e dá início ao sorteio da ordem dos candidatos na urna eletrônica.

Às 16h30 é iniciada a sessão para a eleição da Mesa Diretora. A votação é realizada por meio de sistema eletrônico. Os parlamentares votam para todos os cargos da Mesa na mesma hora. O quórum mínimo de votação é de 257 deputados.

