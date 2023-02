Michel Jesus/ Câmara dos Deputados ex-deputada federal Joice Hasselmann

O diretório municipal do PSDB de São Paulo expulsou a ex-deputada federal Joice Hasselmann na noite dessa terça-feira (31). Hasselmann não foi reeleita em 2022 e deixa a Câmara a partir desta quarta-feira (1º).

A parlamentar desferiu diversas críticas aos tucanos e chegou a anunciar sua saída do PSDB em suas redes sociais.

Acabo de comunicar ao presidente estadual do PSDB minha decisão de deixar o partido. Entrei no PSDB com a vontade de ajudar na renovação do partido, na construção de um novo @PSDBoficial . Infelizmente não foi assim. Agradeço aos colegas e ao PSDB por esse breve tempo juntos. — Joice Hasselmann (@joicehasselmann) January 31, 2023

Mas, o diretório municipal tucano acabou antecipando sua expulsão em publicação de uma nota retrucando ataques à ex-aliada.

“A entrada dela no partido foi objeto de inúmeros pedidos de impugnação desde o anuncio de sua filiação, sua postura arrogante e a forma como sempre tratou pautas e princípios caros ao PSDB sempre trouxe desconforto a quem é tucano/tucana por convicção não por conveniência”, diz a nota.

